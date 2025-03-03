В Белом доме состоится первый саммит по криптовалюте

Белый дом сообщает, что среди участников саммита будут известные основатели криптокомпаний, генеральные директора и инвесторы, пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Так Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" Америки. В частности 19 февраля он заявил, что "предан идее сделать Америку криптостолицей".

Сам Саммит возглавит "Крипто-Царь" Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвид Сакс. Его проведением займется Бо Хайнс, исполнительный директор Рабочей группы президента по цифровым активам.

Объявление о саммите появилось на фоне глобальной распродажи криптовалют, что вызывает опасения у некоторых инвесторов относительно завершения "трамповского подъема" на рынке,

– говорится в материале.

В частности биткоин упал на 22% от своего исторического максимума, установленного в день инаугурации Трампа.

Обратите внимание! Общая рыночная капитализация всех криптовалют за последнюю неделю снизилась на 13%, согласно данным CoinGecko.