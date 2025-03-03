У Білому домі відбудеться перший саміт з криптовалюти

Білий дім повідомляє, що серед учасників саміту будуть відомі засновники криптокомпаній, генеральні директори та інвестори, пише 24 Канал з посиланням на Axios.

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Так Трамп пообіцяв стати "першим криптопрезидентом" Америки. Зокрема 19 лютого він заявив, що "відданий ідеї зробити Америку криптостолицею".

Сам Саміт очолить "Крипто-Цар" Білого дому з питань штучного інтелекту та криптовалют Девід Сакс. Його проведенням займеться Бо Хайнс, виконавчий директор Робочої групи президента з цифрових активів.

Оголошення про саміт з’явилося на тлі глобального розпродажу криптовалют, що викликає побоювання у деяких інвесторів щодо завершення "трампівського підйому" на ринку,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема біткоїн впав на 22% від свого історичного максимуму, встановленого в день інавгурації Трампа.

Зверніть увагу! Загальна ринкова капіталізація всіх криптовалют за останній тиждень знизилася на 13%, згідно з даними CoinGecko.