Як пояснив 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, одна з причин того, що сталося, – поведінкова економіка. У конкретному прикладі вона була пов'язана з Meme Coin, але це може бути нерухомість, облігації МММ та будь-що інше.

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У чому сенс Meme Coin

Є певна ідея, навколо якої "розганяють" великі обіцянки. Наприклад, перед інавгурацією Трамп багато говорив про те, що легалізовуватиме криптовалюти. Відповідно, все це має стати грошима. А в день його вступу на посаду – перетвориться на гігантські гроші.

Тоді Трамп справді запустив Meme Coin, який дуже складно купити в Україні, потрібно реєструватися через VPN, мовляв, ти перебуваєш у США. Тоді з'являється можливість придбати іменну трампівську цифрову валюту на певних сайтах. Це робиться з огляду на те, що Meme Coin точно зростатиме в ціні.

Далі відбувається дуже стрімке зростання вартості цієї цифрової одиниці. Чому? Тому що всім здається, що Трамп вже став президентом, значить, завтра це буде вдесятеро дорожче, тому є сенс купувати сьогодні,

– пояснив економіст.

Чому Meme Coin впав у ціні

З самого початку Meme Coin належав родині Трампа. Тому вони точно заробили не тільки на комісіях, але й на первинному продажі цих одиниць. За різними оцінками було 800 мільйонів прямого заробітку.

Але в якийсь момент виявилося, що охочих купувати за такі великі гроші вже не має. Тоді замість обіцянок майбутнього зростання приходить розуміння, що все це взагалі нічого не вартувало. І починається зворотній ажіотаж – встигнути продати те, що ти купив.

Знаючи поведінкову економіку, ти не граєш у подібні ігри, бо не керуєш цим процесом. Це не ти випускаєш валюту, тому точно програєш у цій грі,

– наголосив Андрій Длігач.

Можна вкладати в криптовалюту тільки якщо на 100% переконаний в її майбутньому. Тоді людина просто накопичує свій цифровий капітал, який колись, в момент повної легалізації, буде такими самим капіталом як зараз долари чи євро.

"Але якщо ти дійсно хочеш заробляти, то заробляй, інвестуючи в бізнес, стартапи, зростання, де хоча б є фондові ринки. Це буде на користь", – додав доктор економічних наук.

У чому відмінність з Bitcoin

Все залежить від того, чим підкріплена будь-яка валюта. Наприклад, долар – це грошова одиниця, яка підкріплена обіцянками, що за неї можна буде щось купити, що якась держава стежить, щоб вона не знецінилася. Така довіра переконує людину, що долари можна накопичувати.

Те саме з Bitcoin. Є віра, бо в нього інвестують величезні корпорації. Зрештою саме вони контролюють величезну частину Bitcoin і тому зацікавлені, щоб він не знецінився,

– пояснив Андрій Длігач.

Також існування біткоїна підкріплює віра багатьох людей в те, що колись криптовалюти будуть легальним інструментом на рівні з фіатними валютами. Саме таке очікування змушує утримувати цей ресурс і навіть сприяє його подорожчанню. Особливо, коли ми чуємо, що він виросте до 200 тисяч доларів.

Це стимулює покупку Bitcoin. А якщо є бажання купити, виникає певний дефіцит. Це інструменти впливу, а все навколо – поведінкова економіка, спроба одних керувати поведінкою інших.

Нагадаємо, Трамп запустив свій Meme Coin 18 січня 2025 року. За добу він зріс на 300%. А 19 січня Meme Coin запустила дружина Трампа Меланія, обваливши ціну токена її чоловіка на 40%.