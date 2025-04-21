Будет ли расти "минималка"

В парламенте зарегистрирован законопроект №12462, который предусматривает повышение "минималки". Впрочем, пока планов по росту зарплаты нет, передает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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Согласно законопроекту №12462, минимальная зарплата в Украине в 2024 году должна была бы вырасти поэтапно:

с 1 апреля – до 9 100 гривен (примерно 55 гривен в час);

с 1 июля – до 10 100 гривен (около 61 гривен в час);

с 1 октября – до 11 184 гривен (ориентировочно 68 гривен в час).

Однако пока эти изменения не вступили в силу, поскольку законопроект не был принят.

К слову! Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен в месяц, или 48 гривен в час. Этот уровень был закреплен в Законе Украины "О Государственном бюджете на 2025 год" и применяется с 1 января. В отличие от стран ЕС, где минимальная зарплата составляет в среднем 40–50% от средней, в Украине этот показатель ниже – около 30–35%.