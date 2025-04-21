Чи зростатиме "мінімалка"

У парламенті зареєстрований законопроєкт №12462, який передбачає підвищення "мінімалки". Втім, поки що планів щодо зростання зарплати немає, передає 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 рік.

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Згідно із законопроєктом №12462, мінімальна зарплата в Україні у 2024 році мала б зрости поетапно:

з 1 квітня – до 9 100 гривень (приблизно 55 гривень на годину);

з 1 липня – до 10 100 гривень (близько 61 гривень на годину);

з 1 жовтня – до 11 184 гривень (орієнтовно 68 гривень на годину).

Однак наразі ці зміни не набрали чинності, оскільки законопроєкт не був ухвалений.

До слова! Зараз мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 000 гривень на місяць, або 48 гривень за годину. Цей рівень був закріплений у Законі України "Про Державний бюджет на 2025 рік" та застосовується з 1 січня. На відміну від країн ЄС, де мінімальна зарплата складає в середньому 40–50% від середньої, в Україні цей показник нижчий – близько 30–35%.