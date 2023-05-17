Где можно заплатить за обучение биткойнам

Университет Камбрии, Великобритания

Еще с 2014 года здесь можно рассчитаться за обучение по электронной валюте – это было своеобразным методом обучения. Тогда криптовалютой могли рассчитаться только студенты магистратуры, которые как раз ее изучали.

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Никосийский университет, Кипр

Это первый университет в мире, который позволил студентам платить за обучение токеном. Также в учебном ввели магистерскую дисциплину по изучению цифровых валют.

Люцернский университет прикладных наук и искусств, Швейцария

В 2017 году университет разрешил оплачивать обучение биткойнам, но не вел сам блюдо с криптовалютами. Вместо него это делали банковская обрабатывающая биткойн-фирма, конвертировавшая токены во франки.

Также к этому тренду присоединились:

Европейская школа менеджмента и технологий; Германия;

Принстонский университет, США;

Варненский университет; Болгария;

Университет Флиндерса, Австралия;

Университет FPT, Вьетнам;

Университет Беркли, США.

Ситуация с криптовалютой в Украине

Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.

В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко.

что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко. Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.