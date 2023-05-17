Где можно заплатить за обучение биткойнам

  • Университет Камбрии, Великобритания

Еще с 2014 года здесь можно рассчитаться за обучение по электронной валюте – это было своеобразным методом обучения. Тогда криптовалютой могли рассчитаться только студенты магистратуры, которые как раз ее изучали.

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  • Никосийский университет, Кипр

Это первый университет в мире, который позволил студентам платить за обучение токеном. Также в учебном ввели магистерскую дисциплину по изучению цифровых валют.

  • Люцернский университет прикладных наук и искусств, Швейцария

В 2017 году университет разрешил оплачивать обучение биткойнам, но не вел сам блюдо с криптовалютами. Вместо него это делали банковская обрабатывающая биткойн-фирма, конвертировавшая токены во франки.

Также к этому тренду присоединились:

  • Европейская школа менеджмента и технологий; Германия;
  • Принстонский университет, США;
  • Варненский университет; Болгария;
  • Университет Флиндерса, Австралия;
  • Университет FPT, Вьетнам;
  • Университет Беркли, США.

Ситуация с криптовалютой в Украине

  • Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.
  • В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко.
  • Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.