Где можно заплатить за обучение биткойнам
- Университет Камбрии, Великобритания
Еще с 2014 года здесь можно рассчитаться за обучение по электронной валюте – это было своеобразным методом обучения. Тогда криптовалютой могли рассчитаться только студенты магистратуры, которые как раз ее изучали.
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- Никосийский университет, Кипр
Это первый университет в мире, который позволил студентам платить за обучение токеном. Также в учебном ввели магистерскую дисциплину по изучению цифровых валют.
- Люцернский университет прикладных наук и искусств, Швейцария
В 2017 году университет разрешил оплачивать обучение биткойнам, но не вел сам блюдо с криптовалютами. Вместо него это делали банковская обрабатывающая биткойн-фирма, конвертировавшая токены во франки.
Также к этому тренду присоединились:
- Европейская школа менеджмента и технологий; Германия;
- Принстонский университет, США;
- Варненский университет; Болгария;
- Университет Флиндерса, Австралия;
- Университет FPT, Вьетнам;
- Университет Беркли, США.
Ситуация с криптовалютой в Украине
- Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.
- В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко.
- Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.