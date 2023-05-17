Де можна заплатити за навчання біткойнами

Університет Камбрії, Великобританія

Ще з 2014 року тут можна розрахуватися за навчання електронною валютою – це було своєрідним методом навчання. Тоді криптовалютою могли розрахуватися лише студенти магістратури, які якраз її вивчали.

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Нікосійський університет, Кіпр

Це перший університет у світі, який дозволив студентам платити за навчання токенами. Також у навчальному запровадили магістерську дисципліну з вивчення цифрових валют.

Люцернський університет прикладних наук і мистецтв, Швейцарія

У 2017 році університет дозволив оплачувати навчання біткойнами, але не вів сам страву з криптовалютами. Замість нього це робили банківська обробна біткойн-фірма, яка конвертувала токени у франки.

Також до цього тренду приєдналися:

Європейська школа менеджменту та технологій, Німеччина;

Прінстонський університет, США;

Варненський університет, Болгарія;

Університет Фліндерса, Австралія;

Університет FPT, В'єтнам;

Університет Берклі, США.

Ситуація з криптовалютою в Україні

Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.

У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко.

що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко. Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.