Ситуація з криптовалютою в Україні
Виявилося, що в Україні більше використовують криптовалюту ніж у багатьох країнах Європи та США. Про це свідчать і державні ініціативи до введення токенів у звичайне життя українців.
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У 2022 році в Україні нараховувалося понад 6,5 млн власників криптовалют, що становило 15,7% всього населення країни, розповіла Research Analyst криптовалютної біржі EXMO, Олена Бондаренко. Натомість у В'єтнамі цей показник становить 20,3% від усього населення.
Ми на своїй платформі так само спостерігаємо зростаючий інтерес українців до криптовалют. Особливо помітне збільшення нових реєстрацій спостерігалося минулого року, що в значній мірі було пов’язано з різким підйомом біткоїна та інших криптовалют,
– пояснила вона.
Бондаренко додала, що кількість реєстрацій з України на біржах зросла на 119% від 2020 року та на 62% від 2021 року.
Норвезький студент розбагатів, купивши біткойнів
- Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.
- Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.
- Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.