Що зміниться
Українські посадовці готують законопроєкт про криптовалюту, який буде базуватися на європейських нормах MiCA, ухвалених 20 квітня. Проте остаточну редакцію МіСА Європа ухвалить лише в липні.
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Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній, з акцентом на оподаткуванні цифрових активів, зокрема криптовалют, а регулювання ринку перейде до НКЦПФР,
– пояснив перший заступник голови фінкомітету Ради Ярослав Железняк.
За раніше ухваленим законом, регулюванням мало займатися Мінцифри. Також депутат вважає, що у новому законопроєкті йтиметься про оподаткування криптовалюти, процеси в межах криптобірж, а також capital gain.
Железняк сподівається, що документ вдасться подати на розгляд парламенту літом, а ухвалити – до кінця року. Щоб він почав діяти, потрібно внести деякі зміни до Податкового кодексу.
Ринок, може, і боїться додаткового регулювання, але є запит від гравців – мати змогу офіційно працювати, бо вони це роблять у Європі. Наше завдання – дати їм це,
– пояснив нардеп.
Закон має дозволити офіційно користуватися банківською системою та захистити від правоохоронців, які вимагають хабарі.
Хто вже почав використовувати токени для розрахунку
- Оскільки все більше людей починає вкладати свої кошти у криптовалюту, за нею на рівні з доларом почали стежити світові компанії.
- Серед світових компаній нею користуються: Microsoft, Subway, Overstock, Expedia, AirBaltic, PayPal, KFC.
- Серед українських компаній: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Їжак", WOG.