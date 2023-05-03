Что изменится
Украинские чиновники готовят законопроект о криптовалюте, который будет базироваться на европейских нормах MiCA, принятых 20 апреля. Однако окончательную редакцию МиСА Европа примет только в июле.
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Новый вариант закона будет более основательным и подробным, чем предыдущий, с акцентом на налогообложении цифровых активов, в частности криптовалют, а регулирование рынка перейдет в НКЦБФР,
– объяснил первый заместитель председателя финкомитета Совета Ярослав Железняк.
По ранее принятому закону, регулированием должно заниматься Минцифры. Также депутат считает, что в новом законопроекте речь пойдет о налогообложении криптовалюты, процессах в пределах криптобирж, а также capital gain.
Железняк надеется, что документ удастся подать на рассмотрение парламента летом, а принять – до конца года. Чтобы он начал действовать, следует внести некоторые изменения в Налоговый кодекс.
Рынок, может, и боится дополнительной регулировки, но есть запрос от игроков – иметь возможность официально работать, потому что они это делают в Европе. Наша задача – дать им это,
– объяснил нардеп.
Закон должен разрешить официально пользоваться банковской системой и защитить от правоохранителей, требующих взятки.
Кто уже начал использовать токены для расчета
- Поскольку все больше людей начинает вкладывать свои средства в криптовалюту, за ней наравне с долларом стали следить мировые компании.
- Среди мировых компаний ею пользуются: Microsoft, Subway, Overstock, Expedia, AirBaltic, PayPal, KFC.
- Среди украинских компаний: Фокстрот, Stylus, Varus, "Техно Ёж", WOG.