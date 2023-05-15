Історія норвезького студента

Ще у 2009 році, коли студент Крістофер Кох писав свою дисертацію про криптошифрування даних, він зацікавився віртуальними валютами.

Читайте також Ринок криптовалют за тиждень: як змінилася вартість найвідоміших монет

Для експерименту він купив 5 тисяч біткойнів, які на той час коштували 27 доларів за кожну, і поклав їх на свій віртуальний гаманець. Лише у 2013 році він згадав про цю покупку, якраз тоді, коли ця валюта коштувала 266 доларів за біткойн.

Не докладаючи зусиль він виявив, що тепер на його балансі 886 000 доларів, частину з яких він витратив на трикімнатну квартиру в респектабельному районі Тойен столиці Норвегії Осло.

Я часто купую всякі штуки, використовувати які не встигаю через нестачу часу. Було трохи неприємно усвідомлювати, що я купую псевдогроші,

– розповів він в одному зі своїх інтерв'ю.

Економіка Сальвадору зросла після легалізації криптовалюти

Ще у 2021 році Сальвадор визнав біткойн законним платіжним засобом, що зробило країну першою, хто наважився на таке рішення.

Уряд теж купив собі 400 біткойнів. Наступним кроком стане введення облігацій на цю криптовалюту у формі цифрових документів. Проте це рішення ще розглядається.

Туристичний сектор країни значно виріс у ході цього рішення, наприклад за 2022 рік міжнародний туризм піднявся на 54%.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.