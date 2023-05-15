История норвежского студента

Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных, он заинтересовался виртуальными валютами.

Читайте также Рынок криптовалют за неделю: как изменилась стоимость самых известных монет

Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.

Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.

Я часто покупаю всякие штуки, использовать которые не успеваю из-за нехватки времени. Было немного неприятно осознавать, что я покупаю псевдоденьги,

– рассказал он в одном из своих интервью.

Экономика Сальвадора выросла после легализации криптовалюты

Еще в 2021 году Сальвадор признал биткойн законным платежным средством, что сделало страну первым, кто решился на такое решение.

Правительство тоже купило себе 400 биткойнов. Следующим шагом станет введение облигаций на эту криптовалюту в форме цифровых документов. Однако это решение еще не рассматривается.

Туристический сектор страны значительно вырос в ходе этого решения, например, за 2022 год международный туризм поднялся на 54%.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.