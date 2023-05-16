Ситуация с криптовалютой в Украине

Оказалось, что в Украине больше используют криптовалюту, чем во многих странах Европы и США. Об этом свидетельствуют и государственные инициативы по введению токенов в обычную жизнь украинцев.

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Напомним! Украинские чиновники готовят законопроект о криптовалюте, который будет основываться на европейских нормах MiCA, принятых 20 апреля.

В 2022 году в Украине насчитывалось более 6,5 млн владельцев криптовалют, что составило 15,7% всего населения страны, рассказала Research Analyst криптовалютная биржа EXMO, Елена Бондаренко. Во Вьетнаме этот показатель составляет 20,3% от всего населения.

Мы на своей платформе также наблюдаем растущий интерес украинцев к криптовалютам. Особенно заметное увеличение новых регистраций наблюдалось в прошлом году, что в значительной степени было связано с резким подъемом биткоина и других криптовалют.

– объяснила она.

Бондаренко добавила, что количество регистраций из Украины на биржах выросло на 119% с 2020 года и на 62% с 2021 года.

Норвежский студент разбогател, купив биткойнов

Еще в 2009 году, когда студент Кристофер Кох писал свою диссертацию о криптошифровании данных он заинтересовался виртуальными валютами.

Для эксперимента он купил 5 тысяч биткойнов, которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн.

которые к тому времени стоили 27 долларов за каждую, и положил их на свой виртуальный кошелек. Только в 2013 году он упомянул об этой покупке, как раз тогда, когда эта валюта стоила 266 долларов за биткойн. Не прилагая усилий, он обнаружил, что теперь на его балансе 886 000 долларов, часть из которых он потратил на трехкомнатную квартиру в респектабельном районе Тойен столицы Норвегии Осло.

WhiteBIT стремится предоставить своим пользователям сервис самого высокого уровня, поэтому криптобиржа предлагает круглосуточную службу поддержки. Вы можете обратиться за помощью по электронной почте, по телефону или в чате на вебсайте.