Де в Україні можна розрахуватися токенами
В першу чергу розрахуватися біткойнами можна в різних онлайн-магазинах. Наприклад можна скористатися такими сайтами:
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- Bitboard.trade. – це аналог "Авіто" на якому можна придбати безліч різноманітних товарів за крипту. Усі операції проводяться анонімно, що забезпечує надійний захист від шахраїв;
- Mybro.com.ua. – тут можна придбати електроскутери, електровелосипеди або електробайки та екіпіровку і різні комплектуючі;
- Eshisha.com.ua. – магазин, який продає електронні сигарети, вейпи та різні комплектуючі;
- 12v.ua. – інтернет-магазин з великим асортиментом акумуляторів для автомобілів, мотоциклів, вантажівок, спецтехніки;
- Mebexpress.com. – магазин продає м'які меблі (ліжка, матраци) і приймає лише біткойни;
- Sport-star.kiev.ua. – спортзал, де можна купити абонемент за криптовалюту.
Також на крипту можна купити одяг та аксесуари:
- Sumochki.in.ua. – тут можна купити сумочки та аксесуари не тільки за біткойни, а й за інші віртуальні монети;
- Rechi.ua. – магазин одягу, прикрас та взуття;
- Dubhumans.com. – тут продають світшоти та футболки.
Як розрахуватися токенами за їжу
Якщо ви прийшли у заклад, який приймає оплату криптовалютою, вам потрібно попередити про це офіціанта, коли робитимете замовлення. Тоді він одразу розраховуватиме вартість вашого обіду в електронному еквіваленті.
Згодом вам принесуть чек з QR-кодом, за яким ви платите, після чого менеджер одразу переводить все на банківський рахунок компанії у вигляді фіатної валюти.
Де можна купити житло за біткойни
В Україні теж набуває популярності продаж нерухомості за криптовалюту. Проте нині нею користуються приватні продавці, а забудовники ще побоюються. На ринку є такі пропозиції:
- Київ, ЖК "Паркове місто" (100 квадратів) – 45 біткойнів;
- Львів, проспект Червоної Калини (200 квадратів) – 7,2 біткойна;
- Село Віта-Поштова, біля Києва (15 соток) – 10,8 біткойна;
- Ділянка на Хмельниччині (25 соток) – 0,45 біткойна.