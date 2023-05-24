Чому ці криптовалюти такі популярні

До трійки найпопулярніших криптовалют увійшли Bitcoin, Ethereum та Tether – останнім з яких зацікавилися найуспішніші бізнесмени.

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Bitcoin

Він вважається найпопулярнішою криптовалютою серед усіх існуючих. Також на нього припадає 42% від загального показника капіталізації криптовалют. І оцінюється він приблизно у 2,2 трлн доларів. Також його популярність зумовлена можливістю розрахуватися ним за будь-які послуги, наприклад купити квартиру, одяг, продукти та інше.

Нагадаємо! Періодично вартість одного токена досягала 60 тисяч доларів, проте зараз він коштує – 26 691 долар.

Ethereum

Його ключова перевага полягає у використанні підтримки валюти спеціальним комп’ютерним алгоритмом. Тож він дозволяє проводити усі операції без впливу сторонніх осіб та виключити фактор людської помилки. З літа 2020 року ця валюта зросла у вартості в десять разів і коштує зараз 70 тисяч гривень за один токен.

Tether

Tether працює використовуючи певну фіатну валюту (долар, євро та інші), тоді як біткоїн та ефір використовують блокчейн. Застосування чужих децентралізованих систем дозволяє людям користуватися валютою на власний розсуд. За ним зараз активно спостерігають великі гравці валютного ринку та прогнозують його стрімкий зріст.

Де можна купити житло за біткойни

В Україні теж набуває популярності продаж нерухомості за криптовалюту. Проте нині нею користуються приватні продавці, а забудовники ще побоюються. На ринку є такі пропозиції:

Київ, ЖК "Паркове місто" (100 квадратів) – 45 біткойнів;

Львів, проспект Червоної Калини (200 квадратів) – 7,2 біткойна;

Село Віта-Поштова, біля Києва (15 соток) – 10,8 біткойна;

Ділянка на Хмельниччині (25 соток) – 0,45 біткойна.

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