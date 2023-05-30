Сколько теперь стоит пицца

Еще 18 мая 2010 года американец Ласло Гейниц на специальном форуме блокчейн-энтузиастов Bitcointalk предложил 10 000 биткойнов для того, кто принесет ему две большие пиццы, без удивительных рыбных соусов. Через три дня на предложение откликнулся Джереми Стердивент, выполнивший условие заказчика и 22 мая получивший свои криптоденьги.

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Напомним! Bitcoin Pizza Day (22 мая) – это праздник для энтузиастов криптовалют. Этот день символизирует то, что даже если технология поначалу не воспринимается серьезно, в будущем это может радикально измениться.

Этот день вошел в историю, потому что это была первая коммерческая транзакция за время существования биткойна. До этого никто не покупал ничего за токены.

В 2010 году 10 000 биткойнов пытали примерно 40 долларов, однако в мае 2021 года сумма возросла до – 450 миллионов долларов. Учитывая то, что курс монеты иногда достигал 65 000 долларов, то общая стоимость двух пицц достигала – 650 миллионов долларов.

Я захотел сделать это с пиццей, потому что для меня это была бесплатная пицца. Я получал пиццу за участие в open-source проекте. Обычно, хобби достаточно ценны с точки зрения финансов и времени, но в моем случае оно приносило мне обед,

– рассказал Гейниц.

К слову, в 2010 году парень еще раз обменял биткойны на пиццу, только на этот раз за 100 000 монет — или почти на 2,7 миллиарда долларов.

Сколько сейчас стоит биткойн

По состоянию на 30 мая 2023 года цена за один биткойн составляет 27 326 долларов – это на 1,76% больше предыдущего дня. Токены находятся на самой высокой отметке за последние 5 дней и прогнозы по его дальнейшей стоимости оптимистичны.

Трейдеры считают, что цена за одну монету может возрасти до 28 300 долларов.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1 327 042 долларов .

. Адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.

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