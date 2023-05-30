Сколько теперь стоит пицца
Еще 18 мая 2010 года американец Ласло Гейниц на специальном форуме блокчейн-энтузиастов Bitcointalk предложил 10 000 биткойнов для того, кто принесет ему две большие пиццы, без удивительных рыбных соусов. Через три дня на предложение откликнулся Джереми Стердивент, выполнивший условие заказчика и 22 мая получивший свои криптоденьги.
Читайте также Как работают криптовалютные биржи: советы для новичков
Этот день вошел в историю, потому что это была первая коммерческая транзакция за время существования биткойна. До этого никто не покупал ничего за токены.
В 2010 году 10 000 биткойнов пытали примерно 40 долларов, однако в мае 2021 года сумма возросла до – 450 миллионов долларов. Учитывая то, что курс монеты иногда достигал 65 000 долларов, то общая стоимость двух пицц достигала – 650 миллионов долларов.
Я захотел сделать это с пиццей, потому что для меня это была бесплатная пицца. Я получал пиццу за участие в open-source проекте. Обычно, хобби достаточно ценны с точки зрения финансов и времени, но в моем случае оно приносило мне обед,
– рассказал Гейниц.
К слову, в 2010 году парень еще раз обменял биткойны на пиццу, только на этот раз за 100 000 монет — или почти на 2,7 миллиарда долларов.
Сколько сейчас стоит биткойн
По состоянию на 30 мая 2023 года цена за один биткойн составляет 27 326 долларов – это на 1,76% больше предыдущего дня. Токены находятся на самой высокой отметке за последние 5 дней и прогнозы по его дальнейшей стоимости оптимистичны.
Трейдеры считают, что цена за одну монету может возрасти до 28 300 долларов.
Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору
- 20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1 327 042 долларов.
- Адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
- Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.