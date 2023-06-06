Сколько майнеры зарабатывают за день

С января по май 2023 года наблюдается положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона гривен. Самые большие доходы наблюдались 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

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Общие объемы комиссий рекордно выросли после введения протокола Ordinals и активного размещения записей в блокчейне биткойна. В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума. в 13,4 биткойна в час.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

  • 20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1327042 долларов.
  • К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
  • Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.