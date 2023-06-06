Сколько майнеры зарабатывают за день

С января по май 2023 года наблюдается положительная тенденция на увеличение ежедневного заработка от 16 миллионов долларов до 29,6 миллиона гривен. Самые большие доходы наблюдались 8 марта – 41,7 миллиона долларов.

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Общие объемы комиссий рекордно выросли после введения протокола Ordinals и активного размещения записей в блокчейне биткойна. В мае общий объем комиссий достиг 5-летнего максимума. в 13,4 биткойна в час.

Напомним! Активность уникальных адресов в сети биткойна остается незначительной, это типично для периодов выхода из медвежьего рынка, хотя сейчас большой на пространство блока все еще наблюдается. В настоящее время количество активных адресов составляет около 772 000 в день.

Как криптовалюта RFD принесла бешеную прибыль инвестору

20 мая инвестор купил 13 567 175 828 токенов RFD на общую сумму 16 300 долларов. Уже 23 мая их стоимость значительно повысилась до 1327042 долларов.

К слову, адрес криптовалютного кошелька инвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.

Автором проекта RefundCoin стал участник криптосообщества под ником "Blurr.Eth", известный своими манипуляциями с ценой на NFT #9998 из коллекции криптопанков.

WhiteBIT соблюдает стандарты Международной группы по противодействию отмыванию доходов (FATF). С помощью системы проверки адресов (AML) биржа подробно и в автоматическом режиме проверяет адреса кошельков, из которых клиенты осуществляют транзакции. Кроме того, пользователи могут самостоятельно проверить любой адрес на причастность к незаконной деятельности AML-сервисе биржи.