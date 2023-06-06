Скільки майнери заробляють за день
З січня по травень 2023 року спостерігається позитивна тенденція на збільшення щоденного заробітку від 16 мільйонів доларів до 29,6 мільйона гривень. Найбільші доходи спостерігалися 8 березня – 41,7 мільйона доларів.
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Загальні обсяги комісій рекордно зросли після запровадження протоколу Ordinals та активного розміщення записів у блокчейні біткойна. У травні загальний обсяг комісій досяг 5-річного максимуму в 13,4 біткойна на годину.
Як криптовалюта RFD принесла шалений прибуток інвестору
- 20 травня інвестор купив 13 567 175 828 токенів RFD на загальну суму 16 300 доларів. Уже 23 травня їхня вартість значно підвищилася до 1 327 042 доларів.
- До слова, адреса криптовалютного гаманця інвестора – 0×47ab348fb8919639cd8206ca06feaf8b32ffdf9f.
- Автором проєкту RefundCoin став учасник криптоспільноти під ніком "Blurr.Eth", який відомий своїми маніпуляціями з ціною на NFT #9998 з колекції криптопанків.