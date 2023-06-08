Как НБУ будет регулировать крипту

Директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук на конференции рассказал, что Украина будет несильно отличаться от европейских стран в вопросах регуляции рынка. Однако некоторые особенности все же могут быть.

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Регламент должен учитывать определенные правовые реальности, в частности, наличие двух регуляторов (НБУ и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и соответствующее разделение сфер регулирования рынка финансовых услуг между ними. То есть регулирование должно быть приведено к национальным реалиям, но это не противоречит тому, что концептуально мы должны идти в один из ЕС стандарт,

– объяснил он.

Напомним! В настоящее время власти Украины работают над новым законом о криптовалюте в Украине.

Украина готовит новый закон для криптовалюты

Украинские чиновники готовят законопроект о криптовалюте, который будет основываться на европейских нормах MiCA, принятых 20 апреля. Однако окончательную редакцию МиСА Европа примет только в июле.

Ярослав Железняк Первый заместитель председателя финкомитета Рады Новый вариант закона будет более основательным и подробным, чем предыдущий, с акцентом на налогообложении цифровых активов, в частности, криптовалют, а регулирование рынка перейдет в НКЦБФР.

Напомним! В Украине уже принимали профильный закон "О виртуальных активах", который так и не вступил в силу, а впоследствии от него отказались. Принятие этого закона было условием евроинтеграции.

Депутат надеется, что документ удастся подать на рассмотрение парламента летом, а принять – до конца года. Однако чтобы он начал действовать, нужно внести изменения в Налоговый кодекс.

Рынок, может, и боится дополнительной регулировки, но есть запрос от игроков – иметь возможность официально работать, потому что они это делают в Европе. Наша задача – дать им это,

– объяснил Железняк.

Закон позволит официально пользоваться банковской системой и защитить криптоинвесторов от правоохранителей, требующих взятки.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.