Як НБУ регулюватиме крипту
Директор Департаменту стратегії й розвитку НБУ Арсен Макарчук під час конференції розповів, що Україна несильно відрізнятиметься від європейських країн у питаннях регуляції ринку. Проте певні особливості все ж можуть бути.
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Регламент має враховувати певні правові реальності, зокрема наявність двох регуляторів (НБУ та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і відповідний поділ сфер регулювання ринку фінансових послуг між ними. Тобто регулювання має бути приведено до національних реалій, але це не суперечить тому, що концептуально ми маємо йти до одного з ЄС стандарту,
– пояснив він.
Україна готує новий закон для криптовалюти
Українські посадовці готують законопроєкт про криптовалюту, який буде базуватися на європейських нормах MiCA, ухвалених 20 квітня. Проте остаточну редакцію МіСА Європа ухвалить лише в липні.
Новий варіант закону буде ґрунтовнішим і детальнішим, ніж попередній, з акцентом на оподаткуванні цифрових активів, зокрема криптовалют, а регулювання ринку перейде до НКЦПФР.
Депутат сподівається, що документ вдасться подати на розгляд парламенту літом, а ухвалити – до кінця року. Проте, щоб він почав діяти потрібно внести зміни до Податкового кодексу.
Ринок, може, і боїться додаткового регулювання, але є запит від гравців – мати змогу офіційно працювати, бо вони це роблять у Європі. Наше завдання – дати їм це,
– пояснив Железняк.
Закон дозволить офіційно користуватися банківською системою та захистити криптоінвесторів від правоохоронців, які вимагають хабарі.