Яка різниця між койнами та токенами

Почнемо з того, що усі криптовалюти базуються на блокчейні або індивідуально створеному з нуля (койни), або вже використаному (токени). Прикладом першого є Bitcoin. Також варто врахувати такі властивості койнів:

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Емісія криптовалют здійснюється лише децентралізовано;

Верифікація монет також виконується децентралізовано;

Вартість криптомонети повністю регулюється ринком, тому безпосередньо залежить від співвідношення попиту та пропозиції;

Криптовалюти завжди випускаються на власному блокчейні.

Зауважте! Токени – це пропозиція платформ для смарт-контрактів. Вони виконують роль умовних монет, які використовуються для стимуляції активності користувачів та оплати комісій під час виконання широкого спектра завдань. Простими словами, це умовна валюта, яку радше використовують для обміну у вузькій системі, наприклад Ethereum.

Основна різниця між койнами та токенами полягає в наступному:

Монети криптовалют випускаються і функціонують на власному блокчейні, тоді як токени працюють на сторонньому;

Випуск та верифікація токенів може бути як централізованою, так і децентралізованою;

Ціна токена залежить від широкого спектра факторів, крім співвідношення попиту та пропозиції.

Тож койни це самостійні криптогроші, які ми можемо використовувати за бажанням, наприклад під час онлайн-покупок, а токени можна використовувати лише у деяких операціях – це аналогія цінних паперів.

Українці все активніше гуглять крипту

Кількість пошукових запитів щодо криптовалюти серед українців рекордно зросла за січень – лютий 2023 рік. Google Trends оцінили підвищення популярності токенів за динамікою – на 87 зі 100.

Найбільше зацікавлення демонструють у Запоріжжі, Херсоні, Києві, Одесі та Харкові.

Станом на червень 2023 рік рівень зацікавленості становить 75 зі 100. Також, попри війну, значно зросла кількість криптоінвесторів та позитивні очікування щодо біткойна.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.