Биткойн занял половину рынка криптовалют

То, что биткойн получил такое распространение означает, что половину всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.

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С 27 ноября 2022 года доминирование биткойна выросло на 10.5%, причин этом несколько:

кризис FTX, что привело к выбору криптоинвесторов ВТС как надежного способа сохранения средств;

усиление регуляторного контроля США - давление SEC на альтоины;

заявка BlackRock на создание биржевого фонда биткойн-ETF.

Напомним! Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.

Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет. Он считает, что с удалением лишних активов крупные инвесторы будут охотно вкладывать средства в эти койны.

Можно добыть только 21 миллион биткойнов

Биткойны часто называют своеобразным золотом, так как их нужно добывать схожим образом и их количество ограничено. Некоторые криптовалюты имеют ограниченное предложение, прописанное в их коде.

Это означает, что в блокчейне заранее программируют количество добываемых монет. Самого биткойна можно добыть 21 миллион монет.

Как только "найдут" последнюю монету, майнеры перестанут получать награду за добычу новых блоков. У них останутся только награды за проверку транзакций.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.