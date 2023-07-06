Как фильмы помогают понять крипту

С каждым годом все больше фильмов о криптовалюте, поэтому мы решили выделить 5 из них, которые помогут понять, что такое интернет-деньги и как они возникли.

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Bitcoin: конец одного как мы сейчас его (2015)

Это один из самых известных фильмов о биткойне. Он заставляет людей задуматься о будущем денег и крипте, как альтернативе фиатным средствам. В нем рассказывается о возникновении и потенциале койна, а также о влиянии на финансовую систему.

Rise and rise of bitcoin (2014)

Здесь рассказывается о сути биткойна и их основных этапах развития. В нем раскрывается история Дэниела Мроса – одного из первых, кто увлекся BTC еще в 2011 году. Это привело к тому, что он стал одним из ведущих деятелей в этой сфере.

Dee web (2015)

Это документалка, посвященная истории Silk Road – онлайн-рынку, на котором можно было купить запрещенные товары и услуги. Лента поднимает вопрос использования криптовалюты в незаконных махинациях. Фильм прогнозирует один из возможных сценариев развития даркнета.

Crypto (2019)

Триллер о коррупции, мошенничестве и технологическом прогрессе, где крипта занимает основную роль. Молодой агент должен расследовать коррупцию в Нью-Йорке, сталкиваясь со сложностями работы с биткойном и непрозрачностью финансовой системы.

Banking on Bitcoin (2016)

В фильме рассказывается о создании и функционировании биткойна. Лента противопоставляет новые технологии консервативным основам прошлого.

Обратите внимание! В Польше решили посвятить целый кинофестиваль криптовалюте. Мероприятие прошло в Варшаве с 24 по 26 марта 2023 года под названием "Bitcoin FilmFest". За это время гости посмотрели восемь художественных и документальных фильмов.

Биткойн занял половину рынка криптовалют

То что биткойн приобрел такое распространение означает, что половина всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.

К слову, Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.

Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.