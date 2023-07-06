Как фильмы помогают понять крипту
С каждым годом все больше фильмов о криптовалюте, поэтому мы решили выделить 5 из них, которые помогут понять, что такое интернет-деньги и как они возникли.
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- Bitcoin: конец одного как мы сейчас его (2015)
Это один из самых известных фильмов о биткойне. Он заставляет людей задуматься о будущем денег и крипте, как альтернативе фиатным средствам. В нем рассказывается о возникновении и потенциале койна, а также о влиянии на финансовую систему.
- Rise and rise of bitcoin (2014)
Здесь рассказывается о сути биткойна и их основных этапах развития. В нем раскрывается история Дэниела Мроса – одного из первых, кто увлекся BTC еще в 2011 году. Это привело к тому, что он стал одним из ведущих деятелей в этой сфере.
- Dee web (2015)
Это документалка, посвященная истории Silk Road – онлайн-рынку, на котором можно было купить запрещенные товары и услуги. Лента поднимает вопрос использования криптовалюты в незаконных махинациях. Фильм прогнозирует один из возможных сценариев развития даркнета.
- Crypto (2019)
Триллер о коррупции, мошенничестве и технологическом прогрессе, где крипта занимает основную роль. Молодой агент должен расследовать коррупцию в Нью-Йорке, сталкиваясь со сложностями работы с биткойном и непрозрачностью финансовой системы.
- Banking on Bitcoin (2016)
В фильме рассказывается о создании и функционировании биткойна. Лента противопоставляет новые технологии консервативным основам прошлого.
Биткойн занял половину рынка криптовалют
- То что биткойн приобрел такое распространение означает, что половина всей капитализации использует один цифровой актив. То есть с 1.1 триллиона долларов на биткоин приходится 519 миллиардов долларов капитализации.
- К слову, Etherum тоже стабильно держит 20% всего рынка криптовалют, поэтому вместе с биткойном они занимают 70%.
- Соучредитель MicroStrategy Майкла Сейлора считает, что биткойны займут 80% всего рынка в течение нескольких лет.