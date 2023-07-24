Біткойн може сильно зрости
Курс біткойна може досягнути шестизначної цифри вважає засновник і генеральний директор криптовалютного хеджфонду Morgan Creek Digital Марк Юско. Він розповів, що якщо вважати криптомонети еквівалентом золота, то він може досягнути такої ж ринкової капіталізації, що і цей метал (887% від поточного рівня).
Читайте також 5 міфів про криптовалюту: чому люди досі бояться нею користуватися
Давайте просто округлимо ринкову вартість золота до 12 трильйонів доларів, що, ймовірно, так і є. Але річ у тім, що половина цього золота не є грошима. Це ювелірні прикраси та інші речі, які насправді не використовуються як грошова база. Отже, ця половина становить 6 трильйонів доларів. Це в 10 разів більше. Поточна ціна біткойна 30 000 доларів, 10-кратна — 300 000 доларів,
– пояснив він.
На питання щодо термінів, коли це може статися він відповів абстрактно. На його думку, це станеться коли-небудь у майбутньому і це не сильно його турбує.
Біткойн спричинить крах долара
- На думку аналітика і засновника Draper Associates Тіма Дрейпера, біткойн може здорожчати до 250 000 доларів. Натомість автор книги "Бідний тато, багатий тато" Роберт Кійосакі вважає, що варто очікувати здорожчання до 120 тисяч доларів.
- Кійосакі висловив припущення, що у 2024 році на долар чекає крах на тлі цих подій і зростання біткойна.
- Долар США помре. Трильйони доларів повернуться додому. Інфляція злетить до неба. Купуйте золото та срібло. Біткоїн сягне 120 000 доларів наступного року, – сказав він.