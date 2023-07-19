Біткойну прогнозують стрімкий ріст

На думку аналітика і засновника Draper Associates Тіма Дрейпера, біткойн може здорожчати до 250 000 доларів. Натомість автор книги "Бідний тато, багатий тато" Роберт Кійосакі вважає, що варто очікувати здорожчання до 120 тисяч доларів.

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Дрейпер додав, що не очікував такої агресії від американських бюрократів на свої слова.

Те регулювання, яке сповідує і проводить SEC, насправді витісняє всіх великих підприємців, і я гадаю, що це негативно позначається на ціні біткойна,

– зазначив аналітик.

Кійосакі висловив припущення, що у 2024 році на долар чекає крах на тлі цих подій і зростання біткойна.

Долар США помре. Трильйони доларів повернуться додому. Інфляція злетить до неба. Купуйте золото та срібло. Біткоїн сягне 120 000 доларів наступного року,

– сказав він.

Нагадаємо! Кандидат у президенти США Роберт Кеннеді молодший, розповів, що володіє біткойнами на суму до 250 000 доларів.

В Індонезії відкриють першу біткойн-біржу

Усі транзакції цифрових активів можна буде здійснювати виключно на національній біржі розповів голова регулятора Дідіда Нурдіатмоко.

Також він додав, що 13 липня були погоджені правила роботи біржі. Торгівля на біржі здійснюватиметься через інтегрований застосунок, який вже протестований Bappebti.

До слова, біржу планували запустити ще у червні, але реалізацію проєкту довелося відкласти.

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