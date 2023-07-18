Що таке біткойн-гаманець

Насправді ця технологія, на відміну від справжнього гаманця, не зберігає криптомонети, а створює спеціальний ключ, який доводить право власності та дає доступ до реальних грошей, що зберігаються у блокчейні.

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Біткойн-гаманець надає особі фінансовий суверенітет без посередників, захист від повторної застави та можливість безпечно зберігати свої кошти. Натомість закритий ключ – це підтвердження, що крипта знаходиться у вашій власності й ви маєте право нею користуватися.

Такі ключі складаються з 256 цифр, що робить їх непрактичними для зберігання та захисту ваших грошей. Саме тому вони захищені в біткойн-гаманці, який автоматично активує їх для транзакцій у парі з відкритим ключем.

Існують такі види гаманців:

  • мобільні;
  • вебгаманці;
  • десктопні;
  • для холодного зберігання;
  • апаратні;
  • паперові;
  • з мультипідписом.

Як налаштувати гаманець та зробити безпечнішим

Насправді налаштувати біткойн-гаманець дуже просто, потрібно дотримуватися наступної інструкції:

  • Завантажте та інсталюйте програмне забезпечення, мобільний або десктопний гаманець із вебсайту провайдера. Дотримуйтесь інструкцій виробника, щоб налаштувати апаратний гаманець.
  • Скористайтеся інструкцією до пристрою, зазвичай легко їх дотримуватися. Як тільки ви завантажите програму або програмне забезпечення, як правило, воно готове до використання.
  • Захистіть свій закритий ключ, записавши фразу відновлення, щоб ви могли відновити свій гаманець, якщо вам коли-небудь знадобиться це зробити;
  • Спочатку переведіть невелику кількість біткойна, щоб попрактикуватися у роботі з гаманцем.

Також існує декілька порад. як зробити свій гаманець ще безпечнішим. Серед них:

  • Зберігайте сід-фразу у безпеці – можна зберігати її на аркуші паперу, криптографічно захищеному сейфі або на металевій пластині. Також можна поділити її на дві частини й зберігати їх окремо.
  • Додайте 25 слово – це значно збільшить безпечність сід-фрази, адже її стандартний розмір – 24 слова. Тож взламати її буде дуже важко.
  • Використовуйте мультипідпис – такий можна зробити з хостингом або без, що дасть вам повний контроль над автентифікацією.
  • Кодова фраза-приманка – створіть файл з фейковими даними до облікового запису, щоб обманути хакера.
  • Використовуйте більше одного гаманця – це дозволить знизити ймовірність втрати всіх коштів через одну точку відмови.