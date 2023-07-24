Биткойн может сильно возрасти

Курс биткойна может достигнуть шестизначной цифры, считает основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско. Он рассказал, что если считать криптомонетами эквивалентом золота, то он может достичь такой же рыночной капитализации, что и этот металл (887% от текущего уровня).

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Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые не используются в качестве денежной базы. Следовательно, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена биткойна 30 000 долларов, 10-кратная - 300 000 долларов,

– объяснил он.

На вопрос о сроках, когда это может произойти, он ответил абстрактно. По его мнению, это произойдет когда-нибудь в будущем и это не сильно его беспокоит.

Напомним! 21 июля один биткойн стоил 30029 долларов, то есть он просел на 0,47% за день.

Биткойн приведет к краху доллара

По мнению аналитика и основателя Draper Associates Тима Дрейпера, биткойн может подорожать до 250 000 долларов. Автор книги "Бедный папа, богатый папа" Роберт Кийосаки считает, что стоит ожидать подорожания до 120 тысяч долларов.

Кийосаки высказал предположение, что в 2024 году доллар ожидает крах на фоне этих событий и рост биткойна.

Доллар США умрет Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит к небу. Купите золото и серебро. Биткоин достигнет 120 000 долларов в следующем году, – сказал он.

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для обнаружения и блокировки атак хакеров.