Биткойн может сильно возрасти
Курс биткойна может достигнуть шестизначной цифры, считает основатель и генеральный директор криптовалютного хеджфонда Morgan Creek Digital Марк Юско. Он рассказал, что если считать криптомонетами эквивалентом золота, то он может достичь такой же рыночной капитализации, что и этот металл (887% от текущего уровня).
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Давайте просто округлим рыночную стоимость золота до 12 триллионов долларов, что, вероятно, так и есть. Но дело в том, что половина этого золота не является деньгами. Это ювелирные украшения и другие вещи, которые не используются в качестве денежной базы. Следовательно, эта половина составляет 6 триллионов долларов. Это в 10 раз больше. Текущая цена биткойна 30 000 долларов, 10-кратная - 300 000 долларов,
– объяснил он.
На вопрос о сроках, когда это может произойти, он ответил абстрактно. По его мнению, это произойдет когда-нибудь в будущем и это не сильно его беспокоит.
Биткойн приведет к краху доллара
- По мнению аналитика и основателя Draper Associates Тима Дрейпера, биткойн может подорожать до 250 000 долларов. Автор книги "Бедный папа, богатый папа" Роберт Кийосаки считает, что стоит ожидать подорожания до 120 тысяч долларов.
- Кийосаки высказал предположение, что в 2024 году доллар ожидает крах на фоне этих событий и рост биткойна.
- Доллар США умрет Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит к небу. Купите золото и серебро. Биткоин достигнет 120 000 долларов в следующем году, – сказал он.