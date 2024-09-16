До какой ценовой отметки дорожает биткойн

По сравнению с прошлой неделей курс биткойна подорожал. Теперь цена тянется к отметке в 59 тысяч долларов за монету. В то же время курс эфира остается на отметке, не превышающей 2,3 тысячи долларов.

Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 16 сентября выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 58,80 тысячи доллара за монету (-2,22% за сутки);

(BTC) – 58,80 тысячи доллара за монету (-2,22% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,29 тысячи доллара за монету (-5,14% за сутки).

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В какой топ вошла Украина

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

В рейтинге Chainalysis Украина оказалась на 6 месте по уровню принятия криптоактивов в 2024 году. В то же время по сравнению с прошлым годом Украина опустилась в общем рейтинге на одну позицию.