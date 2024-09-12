Правила для стейблкоинов

Технические стандарты для эмитентов стейблкоинов, регулируемых крипторынками в соответствии с законодательством Европейского Союза (MiCA), вероятно, будут опубликованы в официальном журнале ЕС до конца года. После этого инициатива приобретет легитимность.

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Как сообщается, эти правила определяют стандарты авторизации, стресс-тестирования и методы оценки объема и стоимости транзакций для эмитентов стейблкоинов. Разработкой 15 стандартов совместно занимались EBA и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам.

Что такое стейбкоин Стейблкоин - это криптовалюта, которая имеет стабильную стоимость, привязанную к определенному активу. Например, стейблкоин Tether (USDT) стоит столько же, сколько и американский доллар: 1 USDT = 1 USD. Стейблкоины могут быть обеспечены различными активами или вообще не иметь обеспечения.

После принятия проекта Еврокомиссией наступит очередь Европейского парламента и Совета ЕС. Затем будет запущен процесс формального принятия с последующей публикацией в Официальном журнале ЕС.

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