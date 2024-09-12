Правила для стейблкоїнів

Технічні стандарти для емітентів стейблкоїнів, що регулюються крипторинками відповідно до законодавства Європейського Союзу (MiCA), ймовірно, будуть опубліковані в офіційному журналі ЄС до кінця року. Після цього ініціатива набуде легітимності.

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Як повідомляється, ці правила визначають стандарти авторизації, стрес-тестування та методи оцінки обсягу і вартості транзакцій для емітентів стейблкойнів. Розробкою 15 стандартів спільно займалися EBA і Європейське управління з цінних паперів і ринків.

Що таке стейбкоїн Стейблкоїн — це криптовалюта, яка має стабільну вартість, прив’язану до певного активу. Наприклад, стейблкоїн Tether (USDT) коштує стільки ж, скільки й американський долар: 1 USDT = 1 USD. Стейблкоїни можуть бути забезпечені різними активами або взагалі не мати забезпечення.

Після ухвалення проєкту Єврокомісією настане черга Європейського парламенту і Ради ЄС. Потім буде запущено процес формального прийняття з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС.

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