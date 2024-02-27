Биткоин стремится к своему историческому максимуму: сколько стоит цифровая монета

Биткоин продолжает стремительно расти в цене. Самая известная цифровая монета в мире также достигает важных ценовых уровней на рынке.

Биткоин продолжает дорожать

Во время торгов во вторник, 27 февраля, курс биткоина вырос до 57 231 доллара за монету, по данным одной из крупнейших криптобирж в Европе с украинскими корнями WhiteBIT. Рыночная капитализация криптовалюты сейчас составляет более 1 триллиона долларов.

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За последние 24 часа цифровая монета подорожала на 9,53%. Также стоит добавить, что предыдущий исторический максимум биткоина зафиксировали в ноябре 2021 года на уровне почти 69 тысяч долларов за монету.

Напомним, что биткоин не впервые тестирует важные максимумы в феврале. В частности, в середине месяца стоимость биткоина впервые с декабря 2021 года пересекла отметку в 51 тысячу долларов за монету и снова достигла капитализации более чем на 1 триллион долларов.