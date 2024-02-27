Официальный курс 27 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,33 гривны за доллар. Стоимость доллара упала всего на 2 копейки против 26 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,59 гривны. Стоимость выросла на 3 копейки против вчерашнего дня.

Какой будет официальный курс доллара и евро 28 февраля:

доллар – 38,42 гривны,

евро – 41,71 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 27 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38,20 гривны , а продажа – 38,70 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38,33 гривны , а продажа – 38,77 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,60 гривны, а продажа – 38,70 гривны.

Прогноз доллара в марте

По словам экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара в марте будет зависеть от решения США о выделении макрофинансовой помощи Украине, а именно 60 миллиардов долларов.

Он считает, что если в правительстве США проголосуют о выделении этих средств, тогда курс доллара не изменится и будет оставаться на уровне тех показателей, что и в феврале.

Олег Пендзин Экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения.

Интересно! Как прогнозирует банкир Анна Золотько, на этой неделе курс будет находиться в диапазоне 38,30 – 38,90 гривны.