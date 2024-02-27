Официальный курс 27 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,33 гривны за доллар. Стоимость доллара упала всего на 2 копейки против 26 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 41,59 гривны. Стоимость выросла на 3 копейки против вчерашнего дня.
Какой будет официальный курс доллара и евро 28 февраля:
- доллар – 38,42 гривны,
- евро – 41,71 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 27 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 38,20 гривны, а продажа – 38,70 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,33 гривны, а продажа – 38,77 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,60 гривны, а продажа – 38,70 гривны.
Прогноз доллара в марте
По словам экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара в марте будет зависеть от решения США о выделении макрофинансовой помощи Украине, а именно 60 миллиардов долларов.
Он считает, что если в правительстве США проголосуют о выделении этих средств, тогда курс доллара не изменится и будет оставаться на уровне тех показателей, что и в феврале.
Если мы с вами увидим, что американцы денег не дадут, то Украина будет аккумулировать очень много дополнительных ресурсов для финансирования закупки вооружения.