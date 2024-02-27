Офіційний курс 27 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 38,33 гривні за долар. Вартість долара впала всього на 2 копійки проти 26 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,59 гривні. Вартість виросла на 3 копійки проти вчорашнього дня.

Який буде офіційний курс долара та євро 28 лютого:

долар – 38,42 гривні,

євро – 41,71 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 27 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38,20 гривні , а продаж – 38,70 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38,33 гривні , а продаж – 38,77 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,60 гривні, а продаж – 38,70 гривні.

Прогноз долара у березні

За словами економічного експерта Олега Пендзина, курс долара у березні залежатиме від рішення США щодо виділення макрофінансової допомоги Україні, а саме 60 мільярдів доларів.

Він вважає, що якщо в уряді США проголосують про виділення цих коштів, тоді курс долара не зміниться і залишатиметься на рівні тих показників, що й у лютому.

Олег Пендзин Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Якщо ми з вами побачимо, що американці грошей не дадуть, то Україна буде акумулювати надзвичайно багато додаткових ресурсів для фінансування закупки озброєння.

Цікаво! Як прогнозує банкірка Анна Золотько, цього тижня курс знаходитиметься в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.