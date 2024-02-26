Офіційний курс 26 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 26 лютого становив 38,35 гривні за долар. Вартість долара впала на 13 копійок проти 23 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 41,56 гривні. Вартість впала на 6 копійок проти минулого тижня.
Який буде офіційний курс долара та євро 27 лютого:
- долар – 38,33 гривні,
- євро – 41,59 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 26 лютого долар становить:
- У банках купівля становить 38,15 гривні, а продаж – 38,70 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,98 гривні, а продаж – 38,59 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,48 гривні, а продаж – 38,60 гривні.
Вартість долара цього тижня
Як розповіла 24 Каналу Анна Золотько, минулого тижня зросли котирування. Відтак, у пік угоди на ВРУ укладалися за курсом 38,64 гривні за долар. Цього ж тижня курс долара буде рухатися різноспрямовано в усіх сегментах валютного ринку.
Наприкінці місяця бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності для сплати податків та зарплат українцям. Відтак до середини тижня слід очікувати на помірне зміцнення гривні.
Втім ближче до п’ятниці, прогнозує банкірка, в українців побільшає ресурсів для придбання іноземної валюти. Це може призвести до зворотного курсового руху.
Цього тижня готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.