Що впливає на курс долара в Україні
У розмові 24 Каналом експерт Данило Монін пояснив, що теперішні умови, а саме ситуація на фронті, не є чинником, що впливає на настрої щодо купівлі валюти.
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- Однак оптимізму додає 4-річна програма підтримки України від Євросоюзу та договори про безпеку.
- Крім того, Нацбанк фіксує в лютому рекордно низький рівень продажу на міжбанку, де за 3 тижні лютого було продано всього 800 мільйонів доларів.
- Для порівняння: у січні продали 2,5 мільярда, а у грудні ще більше.
У березні очікуються фінансова допомога від Євросоюзу та від МВФ. Це сприятиме поліпшенню платіжного балансу.
Зі слів експерта, в НБУ готові навіть зменшити міжнародні резерви – на 2 мільярди доларів на місяць.
Прогноз долара у березні
Данило Монін прогнозує, що курс долара на початку весни змінюватися суттєво не буде і триматиметься позначки у 38 гривень.
Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень з підтримкою України й тому бачиться швидше курс близько 38 гривень на весну,
– додає він.
Варіант, коли валюта може подорожчати, можливий. Йдеться про період, коли Україна не отримуватиме кошти від Євросоюзу. Втім Монін запевняє, що і тут Нацбанк зможе загладити попит, а тому курс гривні не сильно слабнутиме.