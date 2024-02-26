Що було з курсом минулого тижня

Анна Золотько розповіла для 24 Каналу, що середній об’єм торгів на день у порівнянні з позаминулим тижнем зріс майже до 160 мільйонів доларів. Зростання попиту від імпортерів вплинуло на обсяги інтервенцій НБУ –вони збільшилися до 648,8 мільйона доларів (вдвічі з минулого тижня).

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Зверніть увагу! Також минулого тижня зросли котирування, наприклад в пік угоди на ВРУ укладалися за курсом 38,64 гривні за долар.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Курсовий тренд на безготівковому ринку спровокував зростання вартості американського долару й у готівковому сегменті. Щоправда спроби учасників ринку зіграти на підвищення виявилися не дуже вдалими – на рівні 38,80 гривні ринок зіткнувся із зниженням попиту й вищих рівнів курс зрештою досягти не зміг. А наприкінці тижня на фоні зниження котирувань на ВРУ вартість готівкових доларів опустилася в діапазон 38,50 – 38,60 гривні.

За інформацією НБУ, українці на безготівковому ринку минулого тижня продали валюти більше, ніж купили. А загальне сальдо операцій купівлі та продажу з понеділка по четвер скоротилося до менше ніж 100 мільйонів доларів. Натомість два тижні тому показник аналогічних періодів перевищував 200 мільйонів доларів.

Курс долара цього тижня

Золотько очікує, що цього тижня курс долара буде рухатися різноспрямовано в усіх сегментах валютного ринку.

Наприкінці місяця бізнес потребуватиме додаткової гривневої ліквідності для сплати податків та зарплат українцям. Відтак до середини тижня слід очікувати на помірне зміцнення гривні. Але ближче до п’ятниці в українців побільшає ресурсів для придбання іноземної валюти, що може призвести до зворотного курсового руху,

– сказала вона.

Вона спрогнозувала, що готівковий курс долара знаходитиметься в діапазоні 38,30 – 38,90 гривні.

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