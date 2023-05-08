Легализация биткоина: как Лихтенштейн становится все ближе к криптовалюте

Граждане Лихтенштейна в будущем смогут оплачивать некоторые предложения криптовалютой. Все потому, что правительство страны хочет частично ввести биткоин.

Введение биткоина не за горами

О легализации биткоина сообщил глава правительства Лихтенштейна Даниэль Риш. Он отметил, что криптовалюта будет использоваться для оплаты государственных услуг.

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Как известно, Лихтенштейн является дружественной к криптовалюте страной. Следовательно, еще в 2019 году в стране был принят закон о блокчейне.

Блокчейн – это выстроенная база данных. Она сохраняет цепочку записей (их еще называют блоками), которая постоянно удлиняется. То есть это своеобразная книга учета всех операций, которая заложена в основу биткоина.

Пока конкретных данных о введении оплаты биткоинами нет, впрочем, это все же произойдет.

Что может дать такая легализация

По текущему плану, вероятнее всего, что страна будет принимать депозиты в биткоинах, а затем обменивать их на национальную валюту, то есть швейцарский франк.

Кстати, Даниэль Риш, по совместительству еще и министр финансов, не исключает, что государство может инвестировать часть своих резервов в биткоин. В настоящее время бюджетный резерв составляет 2,2 миллиарда швейцарских франков, что эквивалентно 2,5-летнему бюджету.

В результате такого обмена микрогосударство будет освобождено от ценовых рисков, связанных с колебаниями курса криптовалюты.

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