Легалізація біткойна: як Ліхтенштейн стає все ближче до криптовалют
8 травня 2023, 17:02Читать новость на русском
Джерело:Handelsblatt
Громадяни Ліхтенштейну в майбутньому зможуть оплачувати деякі пропозиції криптовалютою. Все через те, що уряд країни хоче частково запровадити біткойн.
Запровадження біткойна не за горами
Про легалізацію біткойна повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш. Він зазначив, що криптовалюта буде використовуватися для оплати за державні послуги.
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Як відомо, Ліхтенштейн є країною, яка дружньо ставиться криптовалют. Відтак, ще у 2019 році в країні ухвалили закон про блокчейн.
Поки конкретних даних щодо запровадження оплати біткойнами немає, втім це все-таки відбудеться.
Що може дати така легалізація
- За поточним планом найімовірніше те, що країна буде приймати депозити в біткойнах, а потім обмінювати їх на національну валюту, тобто швейцарський франк.
- Внаслідок такого обміну мікродержава буде звільнена від цінових ризиків, які пов’язані з коливаннями курсу криптовалюти.