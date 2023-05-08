Легалізація біткойна: як Ліхтенштейн стає все ближче до криптовалют

Громадяни Ліхтенштейну в майбутньому зможуть оплачувати деякі пропозиції криптовалютою. Все через те, що уряд країни хоче частково запровадити біткойн.

Запровадження біткойна не за горами

Про легалізацію біткойна повідомив глава уряду Ліхтенштейну Даніель Ріш. Він зазначив, що криптовалюта буде використовуватися для оплати за державні послуги.

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Як відомо, Ліхтенштейн є країною, яка дружньо ставиться криптовалют. Відтак, ще у 2019 році в країні ухвалили закон про блокчейн.

Блокчейн – це розподілена база даних. Вона зберігає ланцюжок записів (їх ще називають блоками), який постійно довшає. Тобто це своєрідна книга обліку всіх операцій, яка закладена в основу біткойна.

Поки конкретних даних щодо запровадження оплати біткойнами немає, втім це все-таки відбудеться.

Що може дати така легалізація

За поточним планом найімовірніше те, що країна буде приймати депозити в біткойнах, а потім обмінювати їх на національну валюту, тобто швейцарський франк.

До речі, Даніель Ріш, який за сумісництвом є ще й міністром фінансів, не виключає, що держава може інвестувати частину своїх резервів у біткойн. Наразі бюджетний резерв складає 2,2 мільярда швейцарських франків, що еквівалентно 2,5 річного бюджету.

Внаслідок такого обміну мікродержава буде звільнена від цінових ризиків, які пов’язані з коливаннями курсу криптовалюти.