Початок криптовалют: до чого тут біткоїн

Станом на грудень 2022 рік у світі нарахували понад 22 тисячі криптовалют. Втім ще понад 10 років тому про існування цифрової валюти ніхто навіть не задумувався.

Вперше світ дізнався про неї у 2009 році, коли виник біткоїн. Розробником цієї криптовалюти стала особа або ж група осіб під псевдонімом Сатоші Накамото.

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Зараз біткоїн залишається найдорожчою криптовалютою у світі з найбільшою капіталізацією. За даними WhitaBit, станом на 5 травня біткоїн коштує понад 29 тисяч доларів.

Цікаво, що криптовалюта не контролюється однією особою та країною. Однак інформація про транзакції відкрита. Таким чином можна відстежувати рух ВTC від адреси до адреси. Але інформація про власників цих адрес відсутня.

*Біткойн — це перша віртуальна валюта. Вона захищена від злому та копіюванням шляхом криптографічних (шифрувальних) методів.

Які криптовалюти найбільше виросли з початку року

За даними CoinMarketCap від початку року найбільше виросли такі криптовалюти, як:

Conflux CFX – за рік криптовалюта зросла на понад 1 300%;

– за рік криптовалюта зросла на понад 1 300%; Singularity AGIX – на 570%;

– на 570%; Injective INJ – на майже 500%;

– на майже 500%; Render Token RNDR – на 435%;

– на 435%; FLOKI FLOKI – на 395%.

Втім є такі криптовалюти, які показали від'ємне зростання. До них належать:

Huobi Token HT – всього 38% зростання;

– всього 38% зростання; Terra Classic LUNC – 31%;

– 31%; PancakeSwap CAKE – 20%;

– 20%; Bitcoin SV BSV – майже 20%;

– майже 20%; Trust Wallet Token TWT – 17%.

Однак першим за вартістю у списку є біткоїн (Bitcoin BTC), а друге місце займає ефір (Ethereum ETH). Його ціна становить 1 910 доларів.

Що таке ефір

Другою криптовалютою після біткоїна (ВТС) називають ефір (ЕТН). Однак його функції набагато ширші.

До прикладу, якщо біткоїн це лише криптовалюта, то Ефіріум (Ethereum) – це блокчейн-система, тобто певна технологія, яку використовують для створення будь-якого сервісу або програми. Водночас ефір – це токен, який використовується для передачі даних усередині цього сервісу.

Токен може бути як унікальним (невзаємозамінним), наприклад NFT, так і взаємозамінним. Це дає можливість торгувати ефіром на біржі, так само як доларами, євро чи акціями. Курс ефіру, до речі, постійно змінюється.

Та й загалом, Ефіріум швидший за біткоїн. Останній обробляє всього 4 транзакції за секунду, а Ефіріум – 20 операцій за секунду.

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