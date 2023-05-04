На що ми витрачаємо кошти щодня

У більшості українців є якась звичка, яка регулярно витягує гроші з їхнього гаманця. Для когось це сигарети, а хтось не може уявити свій ранок без кави. Ми порахували скільки ви витрачаєте коштів на свої вподобання щомісяця.

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Кава: 1 горнятко вдень коштує в середньому 70 гривень – це 2100 гривень в місяць;

1 горнятко вдень коштує в середньому 70 гривень – це 2100 гривень в місяць; Сигарети: 1 пачка на тиждень в середньому 90 гривень – 360 гривень в місяць;

1 пачка на тиждень в середньому 90 гривень – 360 гривень в місяць; Алкоголь (пиво): 1 пляшка в 3 дні буде в середньому 35 гривень – 350 гривень в місяць;

1 пляшка в 3 дні буде в середньому 35 гривень – 350 гривень в місяць; Таксі: 1 поїздка у 3 дні в середньому 150 гривень – 1500 гривень в місяць;

1 поїздка у 3 дні в середньому 150 гривень – 1500 гривень в місяць; Їжа в кафе: 1 раз на 3 дні буде в середньому 250 гривень – 2500 гривень в місяць.

Також кошти можуть непомітно зникати з вашої карти на платні підписки про які вимогли забути. Такі як YouTube Premium, Netflix чи GetContact.

Як повернути частину грошей за свої покупки

В першу чергу можна скористатися кешбеком – це часткове повернення коштів за покупку або послугу. Зазвичай повертають від 2% до 20% протягом 14 – 60 днів.

Щоб отримати кешбек за онлайн-покупки, можна скористатися одним із закордонних сайтів, які на цьому спеціалізуються. На них ви отримуєте спеціальне посилання, за яким переходите в магазин та після покупки отримуєте повернення коштів від 3% до 20%. Сайти:

Також існують додатки на телефон, які теж повертають гроші за покупки. Вони працюють іншим чином та мають більш розширений функціонал.

Capital One Shopping. Тут можна просканувати штрихкод товару і застосунок сам знайде магазини де він коштує дешевше. Також він спробує після вашої покупки застосувати купони для знижки, що збереже ваші гроші.

Dosh. Це підійде для людей, які люблять подорожувати, адже застосунок працює з найбільшими магазинами та ресторанами світу. Користуючись ним ви накопичуєте кешбек, який можна вивести через PayPal чи Venmo, коли він досягне 25 доларів. Також ви отримаєте додаткові бали, якщо запросите друзів.

MyPoints. Ідеальний додаток для інтернет-покупок. Він співпрацює з понад 2 тисячами магазинів та дозволяє зекономити до 40% витрачених коштів. Кешбек можна вивести або перетворити у подарунковий сертифікат.

Заощаджувати можна навіть на комунальних платежах. Для цього потрібно увімкнути опцію кешбеку у разі онлайн оплати комуналки на своїй кредитній картці. Так можна повернути від 1% до 5% від витраченого.

Які є ще способи для економії