На что мы тратим средства каждый день

У большинства украинцев есть какая-то привычка, которая регулярно вытаскивает деньги из их кошелька. Для кого-то это сигареты, а кто-то не может представить свое утро без кофе. Мы посчитали сколько вы тратите средств на свои предпочтения ежемесячно.

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Кофе: 1 чашка днем стоит в среднем 70 гривен – это 2100 гривен в месяц;

1 чашка днем стоит в среднем 70 гривен – это 2100 гривен в месяц; Сигареты: 1 пачка в неделю в среднем 90 гривен – 360 гривен в месяц;

1 пачка в неделю в среднем 90 гривен – 360 гривен в месяц; Алкоголь (пиво): 1 бутылка в 3 дня будет в среднем 35 гривен – 350 гривен в месяц;

1 бутылка в 3 дня будет в среднем 35 гривен – 350 гривен в месяц; Такси: 1 поездка в 3 дня в среднем 150 гривен – 1500 гривен в месяц;

1 поездка в 3 дня в среднем 150 гривен – 1500 гривен в месяц; Еда в кафе: 1 раз в 3 дня будет в среднем 250 гривен – 2500 гривен в месяц.

Также средства могут незаметно исчезать с вашей карты на платные подписки, о которых вы могли забыть. Такие, как YouTube Premium, Netflix или GetContact.

Как вернуть часть денег за свои покупки

В первую очередь можно воспользоваться кэшбеком – это частичный возврат средств за покупку или услугу. Обычно возвращают от 2 до 20% в течение 14 – 60 дней.

Чтобы получить кэшбек за онлайн-покупки, можно воспользоваться одним из зарубежных сайтов, специализирующихся на этом. На них вы получаете специальную ссылку, по которой переходите в магазин и после покупки получаете возврат средств от 3% до 20%. Сайты:

Также существуют приложения на телефон, тоже возвращающие деньги за покупки. Они работают иным образом и имеют более расширенный функционал.

Capital One Shopping. Здесь можно просканировать штрихкод товара и приложение самое найдет магазины где он стоит дешевле. Также он попытается после вашей покупки применить купоны для скидки, что сбережет ваши деньги.

Dosh. Это подойдет для людей, которые любят путешествовать, ведь приложение работает с самыми большими магазинами и ресторанами мира. Пользуясь им, вы накапливаете кэшбек, который можно вывести через PayPal или Venmo, когда он достигнет 25 долларов. Также вы получите дополнительные очки, если пригласите друзей.

MyPoints. Идеальное приложение для интернет-покупок. Он сотрудничает с более чем 2 тысячами магазинов и позволяет сэкономить до 40% израсходованных средств. Кэшбек можно вывести или превратить в подарочный сертификат.

Экономить можно даже на коммунальных платежах. Для этого нужно включить опцию кэшбека при онлайн оплате коммуналки на своей кредитной карте. Так можно вернуть от 1% до 5% от израсходованного.

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