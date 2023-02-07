На що ми витрачаємо забагато грошей

Шкідливі звички та не корисні розваги

Перш за все це стосується курців, які в місяць можуть витрачати в межах 500 гривень, якщо не більше. Тож за рік набігає солідна сума, яку ви просто спалюєте в буквальному сенсі.

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В середньому пачка сигарет коштує 60 гривень, тож якщо у вас йде пачка в тиждень – це приблизно 240 гривень. Якщо ж ви палите частіше, наприклад, щодень, то сума за рік може скласти майже 22 тисячі гривень.

Багато хто з курців останніми роками перейшов на електронні гаджети, стіки до яких коштують часом дорожче, ніж пачка сигарет – від 80 гривень.

Нагадаємо, що Philip Morris, який й виробляє HEETS для IQOS досі не вийшов з російського ринку і є найбільшим платником податків у країні-агресорі. Тож це ще один привід кинути палити та заощадити кошти на щось інше, наприклад, донат.

Якщо ви любите комп'ютерні ігри, то у нас погані новини, адже купуючи лутбокси, так звані контейнери з ігровими цінностями, ризикуєте витратити невиправдано великі кошти. Звичайно, що споживати ліцензійний товар – правильне рішення будь-якої цивілізованої людини, проте до онлайн витрат потрібно підходити так само свідомо, як і в офлайні.

Зауважте, що комп'ютерні ігри розроблені із застосуванням психологічних прийомів, а механіка реалізації нагадує азартні ігри / Фото Unsplash

Азартні ігри також ще одна стаття витрат на яку зовсім непомітно можна спустити чималу суму. Найдоступнішою розвагою у цій сфері є лотерейні білети, які коштують до 20 гривень. Тож в надії на швидкий виграш та, зважаючи на низьку ціну, любителі азартних ігор купують одразу декілька.

Зверніть увагу! Імовірність виграти в лотереї, у якій перед розіграшем потрібно вгадати шість чисел, становить 1 до 13 983 816. Імовірність виграти з квитком, у якому потрібно закреслити поле цифр, становить 1 до майже 175 000 000.

Як не витрачати зайвого на їжу

Беріть з собою обід й завжди майте перекус

Якщо говорити про їжу, то перше, що спадає на думку, – це вартість кави з собою. В Україні досить розвинена культура споживання напою й для більшості цілком буденна справа купити напій по дорозі на роботу.

Але якщо порахувати, в середньому одна порція, наприклад капучино, вам обійдеться у 50 – 60 гривень, а якщо брати каву щодень по дорозі на роботу, то маємо понад 1,1 тисячі гривень щомісяця. Пачка кави у магазині коштує в межах 150 гривень. Тож щоб трохи заощадити, ви можете робити каву вдома та брати її з собою в екостакані.

Якщо за місяць ви маєте близько 22 робочих днів, то ризикуєте витратити на каву десь 1 100 – 1 320 гривень / Фото Unsplash

Цікаво! Мобільна кав'ярня може цілком окупитись на 3 – 4 місяці, а рентабельність скласти понад 400%.

Також можна заощадити, беручи обіди з собою. Це може стати вашим щоденним ритуалом зранку – кава та декілька снеків для перекусу, чи повноцінний обід з собою. Адже приготувати обід самому вийде значно дешевше, бо у цю суму входитимуть лише ваші витрати на продукти, а не ще додатково чайові, маржа закладу тощо.

Більшість з нас не уявляє свого походу в кінотеатр без купівлі снеків, напоїв та попкорну. Але фільм в середньому триває лише 1,20 години, що досить швидко. Тож якщо ви перекусите вдома перед походом у кіно й візьмете з собою снеки, щоб втамувати голод по дорозі додому, то зможете заощадити часом більше, ніж коштував ваш квиток.

Цікаво! За словами експрезидента Національної асоціації власників кінотеатрів США Джона Фітіана, снеки приносять американським кінотеатрам в середньому 20% виручки та 46% прибутку. А ще можна заощадити під час походу в кіно, дізнавшись про так звані кіно дні, коли вартість квитка суттєво нижча.

Алкоголь та їжа в ресторані

Якщо ви вирішили контролювати свої витрати та почати заощаджувати, то це не означає, що варто відмовлятись від звичного способу життя. Навпаки, варто все ж залишити те, що приносило найбільше задоволення, щоб не відчувати психологічного тиску та пригнічення.

Разом з тим витрачати кошти слід свідомо. Наприклад, ви можете відмовитись від алкоголю в закладах. Адже часом націнка може сягати до 200%. Таким чином два келихи вина коштуватимуть як пляшка напою. Тож ідучи в заклад, економніше буде замовити безалкогольний коктейль.

Доставка їжі додому

Так само як і культура кави, останнім часом в Україні швидкими темпами набирають популярності служби доставки їжі. Додаткова ціна за доставку Glovo, Uber Eats, Raketa складає від 40 гривень. Також додамо, що досить часто ціна страви у такому додатку може бути дещо вищою, ніж у закладі чи на сайті.

Ви можете заощадити забравши доставку з закладу самі, ба більше, досить часто покупцям за це надають додаткову знижку на замовлення / Фото Unsplash

Подарунки

Досить часто, не знаючи що подарувати, ми купуємо сертифікати. Однак згідно з дослідженням Consumer Reports, майже кожна третя подарункова картка ніколи не використовується.

Звичною справою, ідучи на День Народження, – купити вітальну листівку, аби персоналізувати подарунок. Однак ви можете зробити його більш значущим, виготовивши її власноруч. До того ж заощадите до 50 – 60 гривень.

На чому економити не варто

Разом з тим є ряд категорій на яких би ми не радили економити, адже замість бажаних заощаджень ваші витрати лише зростуть.

Зазвичай техніка коштує не дешево, тож більшість відкладає якийсь час, щоб купити бажану річ, або ж бере її на виплати. Тож коли постає питання який аксесуар обрати, більшість ласо поглядають у бік чогось дешевшого й вбачають у цьому можливість заощадити, однак це не зовсім хороша ідея.

Річ у тім, що придбавши не оригінальні аксесуари: зарядка, навушники тощо, не лише ризикуєте пошкодити новий пристрій, але й переплатити більше. Не оригінальні, або ж не якісні технічні аксесуари можуть швидко ламатись, тож фактично ви переплачуєте двічі й цілком могли собі дозволити одразу придбати щось якісне, нехай й за вищою ціною.

Купуючи неякісні технологічні гаджети ви ризикуєте навпаки переплатити в результаті / Фото Unsplash