За словами експерта з фінансової грамотності та приватного інвестора Василя Матія, ті форми заощаджень, які колись вважалися надійними в Україні, втратили свою актуальність. Зараз саме час шукати інші варіанти.

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Старі методи заощадження: чи варто їх дотримуватися

Нерухомість;

Під час повномасштабного вторгнення, українці переконалися, що нерухомість вже не такий надійний актив, яким був до цього.

Василь Матій Експерт з фінансової грамотності, приватний інвестор Ми щодня бачимо, як ракета чи дрон-камікадзе можуть влучити у будь-чиє помешкання, а у такому випадку вартість нерухомості різко падає, якщо не зводиться до нуля.

Крім того, через вимушене переселення з регіонів, де йдуть активні бойові дії, чимало осіб втрачають доступ до цього активу.

Внутрішній ринок нині досить обмежений. Згадаймо, як на початку введення воєнного стану з метою безпеки були заблоковані реєстри нерухомого майна. Відповідно здійснення угод взагалі було неможливим. Тому нерухомість нині не “Святий Ґрааль”, адже вона не є ліквідною. А в форс-мажорні турбулентні часи, в яких ми зараз живемо – ліквідність активу вкрай важлива. Тобто можливість трансформувати його у ту ж готівку без особливих втрат від вартості,

– додає експерт.

Заощадження у валюті;

Валюту завжди варто мати, а не тільки, тоді коли "у повітрі віє небезпекою". Її можна купувати потроху, якщо є така можливість.

Проте, усі наші поточні витрати ми здійснюємо в національній валюті, й очевидно, що здорожчання курсу валют призведе до зростання цін на імпортну продукцію. А це і пальне, і побутова техніка.

Якщо ви плануєте придбати щось подібне – не баріться, поки курс не зріс ще більше, адже існує висока ймовірність, що ціни будуть ще переглядатися,

– наголошує Матій.

Готівка: іноземна та національна валюта;

Це не надійно, адже фізично готівку можна вкрасти. Інфляція під час нестабільної ситуації в країні є високою, і гроші, яку не "працюють", згорають. Тому будь-яку валюту потрібно тримати у фінансовій системі.

На додаток, зараз навіть військові дії не можуть перешкодити діяльності банків, адже провідні з них перевили свої дата-центри за кордон.

Де зараз краще тримати гроші

З усіх рекомендацій співрозмовника, найнадійнішими формами заощадження можуть стати цінні папери.

Цінні папери – це не тільки розумне інвестування, це ще й допомога ЗСУ;

За статистикою західне заможне населення зберігає свої заощадження саме у цінних паперах. Якщо говорити про наші українські військові облігації, то це можна назвати й благодійністю: підтримка і ЗСУ, і державного бюджету.

У такому випадку ми зберігаємо свої заощадження і розраховуємо повернути їх в момент закінчення обігу конкретного випуску облігацій,

– каже Василь Матій.

Іноземні цінні папери;

Ще актуальнішими стають іноземні цінні папери. Такий вид заощадження закриває два пункти по диверсифікації: розширення варіантів для збереження заощаджень і по грошовій одиниці. Останніми роками поріг входу, тобто мінімальна вартість акцій істотно знизилася. Достатньо навіть 100 доларів.

Крім того, це безпечно. Адже на ці збереження не впливають ані ситуація в країні, ані ситуація з національною валютою. Цими заощадженнями ми можемо скористатися будь-де.

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Що потрібно робити, аби пережити нестабільний час для заощаджень

Насамперед людина, яка розвиватиме свою фінансову грамотність, зможе впоратися із такими нестабільним часом для власних заощаджень.

Людина, яка усвідомлює і контролює свої грошові потоки, тобто співвідношення власних доходів і витрат, забезпечує позитивне сальдо. Тобто коли доходів більше ніж витрат. Людина, яка хоча б на базовому рівні розуміє, як оперувати своїми заощадженнями, щоби захистити їх від інфляції,

– каже співрозмовник.

На додаток, людина, яка має розвинений емоційний інтелект та яка вміє відчувати свої емоції, контролювати їх, щоб потім не розплачуватися своїм часом для поновлення власного бюджету. Адже гроші – це витрачений час нашого життя на їх заробляння.