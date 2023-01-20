Що впливає на курс в Україні
Банкір Герман Марченко у коментарі 24 Каналу розповів, що перебіг війни – найвагоміший чинник впливу на валютні курси, але у короткостроковій перспективі свідомо зосереджуємось саме на економічних аспектах.
Цікаво У які дні тижня не варто купувати долар через невигідний курс
Також він додав, що спрогнозувати руйнівні наслідки війни та можливий опосередкований чи прямий вплив на валютний ринок важко.
У "Комінбанку" вважають, що до кінця січня на валютному ринку навряд чи можливі суттєві зміни: курс залишатиметься стабільним і прогнозованим. Насамперед на це впливатиме зважена та ефективна політика НБУ, а саме:
- дія конвертаційних депозитних програм,
- своєчасна валютна інтервенція для оперативного зниження попиту,
- стабільна облікова ставка,
- сталий офіційний курс валют.
Вплив інфляції та траншів
Позитивно позначається на валютному ринку й контрольована інфляція, яка за підсумками 2022 року була на 4% меншою, ніж очікувалося.
Також суттєвий вплив на ринок має макрофінансова допомога країн-партнерів України. 17 січня Україна отримала від ЄС перший транш у 3 млрд євро із запланованих на 2023 рік 18 млрд євро.
Саме економічні фактори дають змогу прогнозувати подальшу стабільність на валютному ринку: до кінця січня курс долара залишатиметься у звичному діапазоні в 40 – 41 гривень за долар.
Як курс закінчив цей тиждень
Цей тиждень розпочався зі зміцнення курсу долара й динаміка на зміцнення гривні тривала до сьогодні. А от у п'ятницю на готівковому ринку курс зріс на декілька копійок хоча й суттєво динаміку не змінив.
Банкірка Анна Золотько прогнозувала що він перебуватиме в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар. А Герман Марченко – на рівні 40 – 41 гривні.
Курс долара 20 січня
- В банках України можна продати в середньому за 40,05 гривень, а купити за 40,55 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 40,21 гривень, а продають – за 40,65 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,31 гривень, а продаж – 40,40 гривні.