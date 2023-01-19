Краще міняти валюту у будні дні
На вихідні, а це субота та неділя, долар та євро можуть бути вищі, ніж зазвичай. Тому чимало радять міняти гривні саме в будні.
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До слова, фінансові організації цей ризик закладають в курси іноземних валют на вихідні.
Де найвигідніше купити та здати валюту 19 січня
- Готівковий долар в банках можна купити в середньому за 40 гривні, а купити за 40,65 гривні.
- В обмінниках купівля в середньому відбувається за 40,12 гривні, а продаж – за 40,44 гривні, за даними finance.ua.
- Курс на чорному ринку: купити долар можна на рівні 40,33 гривні, а продати – 40,45 гривні.
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Значних коливань, з огляду на збалансованість ринку, не очікується. На мою думку, найближчі 7 днів курс долара коливатиметься в коридорі 40 – 40,80 гривень за долар,
– розповідає у коментарі банкірка Анна Золотько.
Проте після тривалого "застою" все ж цього тижня тренд на зміцнення гривні буде потроху слабшати.