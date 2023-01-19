Високі прибутки у валюті, які Росія отримувала внаслідок штучного підвищення цін на свій газ та нафту, уже в минулому. Ціна на газ опустилася до мінімуму з початку війни, а нафту після європейського ембарго агресорка вимушена реалізувати зі знижками.

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Наскільки зменшилися валютні доходи

У четвертому кварталі приплив валюти до Росії скоротився в 1,5 раза – до 31,4 мільярда доларів. Таку інформацію щодо різниці припливу та відтоків оприлюднив російських центробанк.

Поточні показники валютного прибутку агресорки впали до рівнів середини 2021 року, а у грудні зайвої валюти в країні взагалі практично не залишилося. Різниця платіжного балансу впала до мізерних 1,7 мільярда доларів. Порівняно з листопадом, коли профіцит складав 10 мільярдів доларів, показник скоротився в 6 разів, а у порівнянні з жовтнем — майже в 12 разів.

Чому прибутки Росії впали

Головною причиною стало падіння світових цін на нафту. Якщо восени Urals продавався дорожче за 70 доларів за бочку, то в грудні це було вже 50 доларів, а в січні — менше 40 доларів. Знижка до Brent, таким чином, стала майже дворазовою.



Валютні доходи Росії за останні 5 років / центробанк Росії

Однією із причин падіння стало європейське ембарго, яким було встановлено межу цін на нафту.

Зменшення експорту газу та збільшення імпорту

Ситуація погіршується значно швидше за прогнози, пишуть аналітики Goldman Sachs. на профіциті платіжного балансу зазначилося різке скорочення експорту газу: за підсумками року "Газпром" прокачав до Європи та Туреччини лише 85 мільярда кубометрів — мінімальний обсяг з останніх років СРСР. Через зменшення експорту Росія також скоротила видобуток палива.

Крім того, мабуть, наприкінці року різко збільшився імпорт — це прискорило відтік валюти. Погіршення валютного балансу спричинило різке падіння рубля в грудні: наприкінці року долар і євро подорожчали майже на 20% і повернулися на рівні квітня (більше 70 рублів за американську валюту і більше 75 — за європейську).

У 2023 році ситуація з валютними потоками погіршуватиметься, це може опустити рубль до 75–80 за долар.

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