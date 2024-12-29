Зараз так званий очільник Кремля діє комплексно щодо України. Це 24 Каналу зауважив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

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"Путін діє комплексно щодо того, які вийдуть варіанти, наскільки він може тиснути на Захід, скільки завоювати територій, поставити умови контролю цих територій, а тоді буде доповідати і росіянам про те, що він нібито виконав завдання "сво", а фактично агресивної війни, і буде подавати це як "перемогу", – сказав він.

Путін хоче подати як "перемогу"

Микола Маломуж зазначив, що зараз у Путіна немає великих ресурсів для наступних стратегічних наступальних операцій. Є сили по конкретних секторах, де російські окупанти ведуть бойові дії. Щодня ворог зазнає шалених втрат у живій силі, техніці, озброєнні і так далі.

Водночас Україна отримує підтримку від західних союзників. Зокрема, США нададуть величезний пакет допомоги, який посилить всі гарячі напрямки. Наша держава посилює власне виробництво ракет, дронів та іншої зброї.

Путін намагається посадити нашу державу за стіл переговорів на своїх умовах. Зокрема, що Україна не вступатиме до НАТО, а росіяни контролюватимуть ряд регіонів України. Це він хоче подати як "перемогу".

Тоді він буде учасником світового порядку, що він нарешті вийде на якісь світові процеси без протистояння з блоком НАТО, як він буде вважати. Тобто це плани "фікс", але вони нереальні. Ми йому не даємо змоги на полі бою діяти. Наші союзники розуміють, що Путін створює загрози конкретним країнам НАТО, світовому порядку загалом через ядерні погрози,

– підкреслив генерал армії.

План Путіна щодо України вже провалився. Він побачив, що не поставить так легко умови українцям, тому пішов на затяжну війну. Однак у росіян вже росте незадоволення війною, адже послаблюється не лише мілітарна складова Росії, але й економічна, суспільно-політична.