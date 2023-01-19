Лучше менять валюту в будние дни

На выходные, а это суббота и воскресенье, доллар и евро могут быть выше обычного. Поэтому многие советуют менять гривны именно в будни.

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Все потому, что торговля на валютной бирже не ведется по выходным дням. Соответственно, из-за непрогнозируемости событий, которые могут случиться в субботу или в воскресенье, курс нацвалюты может ухудшиться.

К слову, денежные организации этот риск закладывают в курсы иностранных валют на выходные.

Где выгоднее всего купить и сдать валюту 19 января

Наличный доллар в банках можно купить в среднем за 40 гривен, а купить за 40,65 гривен.

В обменниках покупка в среднем происходит за 40,12 гривны, а продажа – за 40,44 гривны, по данным finance.ua.

Курс на черном рынке: купить доллар можно на уровне 40,33 гривны, а продать – 40,45 гривны.

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Значительных колебаний, учитывая сбалансированность рынка, не ожидается. На мой взгляд, ближайшие 7 дней курс доллара будет колебаться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар,

– рассказывает в комментарии банкирша Анна Золотько.

Однако после продолжительного "застоя" все же на этой неделе тренд по укреплению гривни будет понемногу ослабевать.