Что влияет на курс в Украине
Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что ход войны – самый важный фактор влияния на валютные курсы, но в краткосрочной перспективе сознательно сосредотачиваемся именно на экономических аспектах.
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Также он добавил, что спрогнозировать разрушительные последствия войны и возможное косвенное или прямое влияние на валютный рынок трудно.
В Коминбанке считают, что до конца января на валютном рынке вряд ли возможны существенные изменения: курс будет оставаться стабильным и прогнозируемым. В первую очередь, на это будет влиять взвешенная и эффективная политика НБУ, а именно:
- действие конвертационных депозитных программ,
- своевременная валютная интервенция для оперативного снижения спроса,
- стабильная учетная ставка,
- постоянный официальный курс валют.
Влияние инфляции и траншей
Позитивно сказывается на валютном рынке и контролируется инфляция, которая по итогам 2022 года была на 4% меньше, чем ожидалось.
Также существенное влияние на рынок имеет макрофинансовая помощь стран-партнеров Украины. 17 января Украина получила от ЕС первый транш в 3 млрд. евро из запланированных на 2023 год 18 млрд. евро.
Именно экономические факторы позволяют прогнозировать дальнейшую стабильность на валютном рынке: до конца января курс доллара будет оставаться в привычном диапазоне. 40 – 41 гривен за доллар.
Как курс закончил эту неделю
Эта неделя началась с укрепления курса доллара и динамика на укрепление гривни продолжалась по сей день. А вот в пятницу на наличном рынке курс вырос на несколько копеек, хотя и существенно динамику не изменил.
Банкирша Анна Золотько прогнозировала, что он будет находиться в коридоре 40 – 40,80 гривен за доллар. А Герман Марченко – на уровне 40 – 41 гривны.
Курс доллара 20 января
- в банках Украину можно продать в среднем за 40,05 гривны, а купить за 40,55 гривны.
- В обменниках покупают доллар в среднем за 40,21 гривны, а продают – за 40,65 гривны.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,31 гривны, а продажа – 40,40 гривны.