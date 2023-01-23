По словам эксперта по финансовой грамотности и частного инвестора Василия Матия, те формы сбережений, которые когда-то считались надежными в Украине, потеряли свою актуальность. Сейчас самое время искать другие варианты.
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Старые методы сбережения: стоит ли их придерживаться
- Недвижимость;
Во время полномасштабного вторжения украинцы убедились, что недвижимость уже не такой надежный актив, каким был до этого.
Мы ежедневно видим, как ракета или дрон-камикадзе могут попасть в чье-то жилье, а в таком случае стоимость недвижимости резко падает, если не сводится к нулю.
Кроме того, из-за вынужденного переселения из регионов, где идут активные боевые действия, многие теряют доступ к этому активу.
Внутренний рынок сейчас достаточно ограничен. Вспомним, как в начале введения военного положения в целях безопасности были заблокированы реестры недвижимого имущества. Соответственно осуществление сделок вообще было невозможно. Поэтому недвижимость сейчас не "Святой Грааль", ведь она не ликвидна. А в форс-мажорные турбулентные времена, в которых мы сейчас живем – ликвидность актива очень важна. То есть возможность трансформировать его в ту же наличность без особых потерь от стоимости,
– добавляет эксперт.
- Экономия в валюте;
Валюту всегда следует иметь, а не только тогда, когда "в воздухе веет опасностью". Ее можно покупать понемногу, если есть такая возможность.
Однако все наши текущие расходы мы осуществляем в национальной валюте, и очевидно, что удорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника.
Если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться,
– подчеркивает Матий.
- Наличные: иностранная и национальная валюта;
Это не надежно, ведь физически наличные деньги можно украсть. Инфляция во время нестабильной ситуации в стране высокая, и деньги, которые не "работают", сгорают. Потому любую валюту нужно держать в финансовой системе.
Вдобавок, сейчас даже военные действия не могут помешать деятельности банков, ведь ведущие из них перевили свои дата-центры за границу.
Где сейчас лучше держать деньги
По всем рекомендациям собеседника, самыми надежными формами сбережения могут стать ценные бумаги.
- Ценные бумаги – это не только разумное инвестирование, это еще и помощь ВСУ;
По статистике западное богатое население сохраняет свои сбережения именно в ценных бумагах. Если говорить о наших украинских военных облигациях, то это можно назвать и благотворительностью: поддержка и ВСУ, и государственного бюджета.
В таком случае мы сохраняем свои сбережения и рассчитываем вернуть их в момент окончания оборота конкретного выпуска облигаций,
– говорит Василий Матий.
- Иностранные ценные бумаги;
Еще более актуальными становятся иностранные ценные бумаги. Такой вид сбережения закрывает два пункта по диверсификации: расширение вариантов для сохранения сбережений и по денежной единице. В последние годы порог входа, то есть минимальная стоимость акций существенно снизилась. Достаточно даже 100 долларов.
Кроме того, это неопасно. Ведь на эти сбережения не влияют ни ситуация в стране, ни ситуация с национальной валютой. Этими сбережениями мы можем воспользоваться где угодно.
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Что нужно делать, чтобы пережить нестабильное время для сбережений
В первую очередь, человек, который будет развивать свою финансовую грамотность, сможет справиться с таким нестабильным временем для собственных сбережений.
Человек, осознающий и контролирующий свои денежные потоки, то есть соотношение собственных доходов и расходов, обеспечивает положительное сальдо. То есть когда доходов больше расходов. Человек, который хотя бы на базовом уровне понимает, как оперировать своими сбережениями, чтобы защитить их от инфляции,
– говорит собеседник.
В дополнение, человек, который имеет развитый эмоциональный интеллект и который умеет чувствовать свои эмоции, контролировать их, чтобы потом не расплачиваться своим временем для обновления собственного бюджета. Ведь деньги – это потраченное время нашей жизни на их зарабатывание.