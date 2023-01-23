По словам эксперта по финансовой грамотности и частного инвестора Василия Матия, те формы сбережений, которые когда-то считались надежными в Украине, потеряли свою актуальность. Сейчас самое время искать другие варианты.

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Старые методы сбережения: стоит ли их придерживаться

Недвижимость;

Во время полномасштабного вторжения украинцы убедились, что недвижимость уже не такой надежный актив, каким был до этого.

Василий Матий Эксперт по финансовой грамотности, частный инвестор Мы ежедневно видим, как ракета или дрон-камикадзе могут попасть в чье-то жилье, а в таком случае стоимость недвижимости резко падает, если не сводится к нулю.

Кроме того, из-за вынужденного переселения из регионов, где идут активные боевые действия, многие теряют доступ к этому активу.

Внутренний рынок сейчас достаточно ограничен. Вспомним, как в начале введения военного положения в целях безопасности были заблокированы реестры недвижимого имущества. Соответственно осуществление сделок вообще было невозможно. Поэтому недвижимость сейчас не "Святой Грааль", ведь она не ликвидна. А в форс-мажорные турбулентные времена, в которых мы сейчас живем – ликвидность актива очень важна. То есть возможность трансформировать его в ту же наличность без особых потерь от стоимости,

– добавляет эксперт.

Экономия в валюте;

Валюту всегда следует иметь, а не только тогда, когда "в воздухе веет опасностью". Ее можно покупать понемногу, если есть такая возможность.

Однако все наши текущие расходы мы осуществляем в национальной валюте, и очевидно, что удорожание курса валют приведет к росту цен на импортную продукцию. А это и горючее, и бытовая техника.

Если вы планируете приобрести что-то подобное – не медлите, пока курс не вырос еще больше, ведь существует высокая вероятность, что цены будут еще пересматриваться,

– подчеркивает Матий.

Наличные: иностранная и национальная валюта;

Это не надежно, ведь физически наличные деньги можно украсть. Инфляция во время нестабильной ситуации в стране высокая, и деньги, которые не "работают", сгорают. Потому любую валюту нужно держать в финансовой системе.

Вдобавок, сейчас даже военные действия не могут помешать деятельности банков, ведь ведущие из них перевили свои дата-центры за границу.

Где сейчас лучше держать деньги

По всем рекомендациям собеседника, самыми надежными формами сбережения могут стать ценные бумаги.

Ценные бумаги – это не только разумное инвестирование, это еще и помощь ВСУ;

По статистике западное богатое население сохраняет свои сбережения именно в ценных бумагах. Если говорить о наших украинских военных облигациях, то это можно назвать и благотворительностью: поддержка и ВСУ, и государственного бюджета.

В таком случае мы сохраняем свои сбережения и рассчитываем вернуть их в момент окончания оборота конкретного выпуска облигаций,

– говорит Василий Матий.

Иностранные ценные бумаги;

Еще более актуальными становятся иностранные ценные бумаги. Такой вид сбережения закрывает два пункта по диверсификации: расширение вариантов для сохранения сбережений и по денежной единице. В последние годы порог входа, то есть минимальная стоимость акций существенно снизилась. Достаточно даже 100 долларов.

Кроме того, это неопасно. Ведь на эти сбережения не влияют ни ситуация в стране, ни ситуация с национальной валютой. Этими сбережениями мы можем воспользоваться где угодно.

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Что нужно делать, чтобы пережить нестабильное время для сбережений

В первую очередь, человек, который будет развивать свою финансовую грамотность, сможет справиться с таким нестабильным временем для собственных сбережений.

Человек, осознающий и контролирующий свои денежные потоки, то есть соотношение собственных доходов и расходов, обеспечивает положительное сальдо. То есть когда доходов больше расходов. Человек, который хотя бы на базовом уровне понимает, как оперировать своими сбережениями, чтобы защитить их от инфляции,

– говорит собеседник.

В дополнение, человек, который имеет развитый эмоциональный интеллект и который умеет чувствовать свои эмоции, контролировать их, чтобы потом не расплачиваться своим временем для обновления собственного бюджета. Ведь деньги – это потраченное время нашей жизни на их зарабатывание.